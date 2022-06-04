Свій дім у Варшаві чи Кракові. Скільки коштують квартири у новобудовах Польщі

Як українцям купити квартиру в Польщі: особливості ринку

Українці в минулі роки були серед найчастіших покупців нерухомості у Польщі серед іноземних громадян, пише migrant.biz.ua.

У цій країні немає обмежень для придбання іноземцями квартир, будинків, гаражів та магазинів чи ресторанів. Виняток становлять лише об'єкти у прикордонних регіонах – тоді потрібен дозвіл та перевірка МВС.

Фото: Архітектура Кракова (unsplash.com/ostap-senyuk)

Також українців попереджають: при розрахунку готівкою слід мати докази походження грошей, інакше передбачені додаткові податки.

Власне житло у Польщі може посприяти в отриманні мультивізи та дозволу на проживання.

Найбільш сприятливі умови для придбання квартир зараз у великих містах, в яких потужно розвивається інфраструктура, а отже покращуються умови для працевлаштування, освіти, медицини.

Для тих покупців, які не хочуть відразу звертатися в агентство з нерухомості та хочуть спочатку вивчити ринок самостійно, варто подивитися варіанти житла на популярних тематичних сайтах:

Скільки коштують квартири у великих містах Польщі

При пошуку варіантів нерухомості варто розраховувати на приблизну вартість квадратного метра, яка продовжує стрімко зростати. За даними аналітиків ринку, за рік подорожчання склало до 25%, а вартість квадратного метра в новобудовах Варшави вперше перевищила 15 тисяч злотих (3273 євро).

Фото: Приклад вартості квартир у великих містах (скріншот РБК-Україна/olx.pl)

Наприклад, середня ціна однокімнатних квартир-студій від забудовника ще у лютому 2022 року, за інформацією businessinsider.com.pl, складала за квадратний метр:

Варшава – 3328 євро;

Краків – 2915 євро;

Гданськ – 2620 євро;

Вроцлав – 2575 євро;

Познань – 2182 євро;

Лодзь – 1637 євро.

На вторинному ринку ціни несуттєво відрізняються.

Ціни у великих містах у травні 2022 року встановилися такі:

У Варшаві за однокімнатну квартиру-студію на 26 кв. м просять від 76 тисяч євро, за двокімнатну квартиру площею 37 кв. м – 120 тис. євро.

Однокімнатна квартира на 30 кв. м у Гданську – 86900 євро, трикімнатна у віддаленому районі міста на 58 кв. м – 109 тис. євро.

У Кракові за житло на 31 кв. м просять від 66 тисяч євро, за 2-кімнатну на 44 кв. м – 104 тисячі євро.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує купити квартиру або будинок біля моря в Чорногорії.