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Цены газа в Европе снова поднялись выше 1000 долларов

Автор: Александр Белоус

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 23 ноября снова превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость декабрьского фьючерса на бирже ICE Futures поднялась на 6,5% до 89,5 евро за МВт·ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.

Росту цен способствует сезонное понижение температуры в Европе. Аналитики говорят, что запасы газа в европейских хранилищах сейчас примерно на 17% ниже нормы для этого времени года.

Мировые цены на газ достигли рекордных высот за последние несколько месяцев, поскольку предприятия по всему миру борются за грузы СПГ, чтобы пополнить крайне низкие запасы в Европе и удовлетворить ненасытный спрос в Азии, где нехватка энергии приводила к отключениям электроэнергии в Китае.

По прогнозу Национального банка Украины, цены на газ в течение нескольких месяцев будут оставаться высокими. Это добавит к показателю инфляции 0,3 процентных пункта в 2021 году и 0,8 процентных пункта в следующем году. НБУ ожидает, что цены на газ с текущих уровней будут постепенно снижаться "до более адекватных".

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Цена на газ