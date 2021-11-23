RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Ціни газу в Європі знову піднялися вище 1000 доларів

Автор: Олександр Білоус

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 23 листопада знову перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів. Вартість грудневого ф'ючерсу на біржі ICE Futures піднялася на 6,5% до 89,5 євро за МВт·год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.

Зростанню цін сприяє сезонне зниження температури в Європі. Аналітики кажуть, що запаси газу в європейських сховищах зараз приблизно на 17% нижче норми для цієї пори року.

Світові ціни на газ досягли рекордних висот за останні кілька місяців, оскільки підприємства по всьому світу борються за вантажі СПГ, щоб поповнити вкрай низькі запаси в Європі і задовольнити ненаситний попит в Азії, де нестача енергії призводила до відключень електроенергії в Китаї.

За прогнозом Національного банку України, ціни на газ протягом декількох місяців будуть залишатися високими. Це додасть до показника інфляції 0,3 процентних пунктів в 2021 році і 0,8 процентних пунктів в наступному році. НБУ очікує, що ціни на газ з поточних рівнів будуть поступово знижуватися "до більш адекватних".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціна на газ