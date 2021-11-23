Ціни газу в Європі знову піднялися вище 1000 доларів

Ціна газу на хабі TTF в Нідерландах 23 листопада знову перевищила 1000 доларів за тисячу кубометрів. Вартість грудневого ф'ючерсу на біржі ICE Futures піднялася на 6,5% до 89,5 євро за МВт·год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі .

Зростанню цін сприяє сезонне зниження температури в Європі. Аналітики кажуть, що запаси газу в європейських сховищах зараз приблизно на 17% нижче норми для цієї пори року.

Світові ціни на газ досягли рекордних висот за останні кілька місяців, оскільки підприємства по всьому світу борються за вантажі СПГ, щоб поповнити вкрай низькі запаси в Європі і задовольнити ненаситний попит в Азії, де нестача енергії призводила до відключень електроенергії в Китаї.