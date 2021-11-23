Цены газа в Европе снова поднялись выше 1000 долларов

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 23 ноября снова превысила 1000 долларов за тысячу кубометров. Стоимость декабрьского фьючерса на бирже ICE Futures поднялась на 6,5% до 89,5 евро за МВт·ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи .

Росту цен способствует сезонное понижение температуры в Европе. Аналитики говорят, что запасы газа в европейских хранилищах сейчас примерно на 17% ниже нормы для этого времени года.

Мировые цены на газ достигли рекордных высот за последние несколько месяцев, поскольку предприятия по всему миру борются за грузы СПГ, чтобы пополнить крайне низкие запасы в Европе и удовлетворить ненасытный спрос в Азии, где нехватка энергии приводила к отключениям электроэнергии в Китае.