Цены на газ выросли с 1 мая. Сколько будем платить весь следующий год

Компании - поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы , которые будут действовать с 1 мая 2021 года до 30 апреля 2022 года. Цены поднялись до 8 гривен за кубометр и выше.

Об этом свидетельствуют данные на сайтах поставщиков газа.

В частности, Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен).

При этом в тех регионах, где "Нафтогаз" является поставщиком последней надежды, он установил цену на уровне 9,57 гривен за кубометр.

Несколько поставщиков установили тариф ниже, чем у "Нафтогаза". Это "Агросинтез трейдинг" - 7,80 гривен за кубометр, "Эвода Терейд" КП "Луцкводоканал" - 7,88 гривен за кубометр, "Черкассы Газсбыт" - 7,89 гривен за кубометр, "Умань Газсбыт" - 7,89 гривен за кубометр. Такой же месячный тариф эти компании установили на май.

Компании "Волынь Электросбыт", "Закарпатье Энергосбыт" установили цену 7,98 гривен.

Кроме того, компания "ЙЕ Энергия" установила цену на уровне 7,99 гривен за кубометр, что на 1 гривну дороже, чем в начале года (6,99 гривен). Тариф установили 16 компаний, которые работают под общим брендом "Твой Газсбыт". Это "Винница Газсбыт", "Волынь Газсбыт", "Днепропетровск Газсбыт", "Закарпат Газсбыт", "Запорож Газсбыт", "Ивано-Франковск Газсбыт", "Житомир Газсбыт", "Киевобл Газсбыт", "Львов Газсбыт", "Николаев Газсбыт", "Ровно Газсбыт", "Сумы Газсбыт", "Харьков Газсбыт", "Хмельницк Газсбыт", "Черновцы Газсбыт", "Чернигов Газсбыт". Компании из этой группы установили месячный тариф на май на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Цены других поставщиков выше. В частности, "Львовэнергосбыт" предлагает годовой тариф на уровне 8,20 гривен, "Прикарпат Энерго Трейд" - 8,60 гривен, "Одессагаз Поставки" - 9,20 гривен, "Тернополь облгаз", - 9,89 гривен, ДП "Газпостач" ООО "Тернопольгоргаз" - 9,90 гривен, "Полтава Газсбыт" - 9,99 гривен.

Кроме того, компании "Донецкие энергетические услуги", "Киевские энергетические услуги", "Днепропетровские энергетические услуги"(YASNO) продают газ по 10,50 гривен. Компания "Шепетовкагаз" предлагает годовой тариф на уровне 10,20 гривен, "ЭРУ Трейдинг" - 10,50 гривен, "Азовгаз" - 12,90 гривен.

Самый высокий тариф установили "Житомирская областная энергопоставляющая компания", "Черновицкая областная энергопоставляющая компания" и "Херсонская областная энергопоставляющая компания" - 13,50 гривен за кубометр.

На сайтах тех компаний, которые имеют лицензии, но не обнародовали свои годовые тарифы, указано, что они отказались от поставок газа населению.

Как будет действовать годовая цена на газ

НКРЭКУ 7 апреля приняла постановление о годовой цене на газ для населения. Согласно документу, все поставщики, которые намерены поставлять газ бытовым потребителям, обязаны до 25 апреля обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, которая будет действовать в течение года.

Базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля следующего года. Поставщик не имеет права в течение периода увеличивать цену газа.

Потребителя автоматически переведут на тариф действующего поставщика. Новый контракт заключается только при переходе к другому поставщику.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки природного газа бытовому потребителю и продолжается до 30 апреля.

Месячные тарифы

Кроме базового годового предложения, поставщик имеет право на другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.

Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.

Смена поставщика

В случае смены потребителем базового годового предложения поставщика на другое коммерческое предложение этого поставщика или смены поставщика в течение срока действия одного годового базового предложения (с 1 мая по 30 апреля), поставщик имеет право отказать повторно поставлять покупателю природный газ в рамках базового годового предложения в текущем году (с 1 мая по 30 апреля).

Как платить за газ с 1 мая

Оплата будет как и раньше, то есть каждый месяц за предыдущий до 25 числа. Тарифы на распределение (отдельная платежка) пока остаются прежними - максимум 1,79 гривен за кубометр.