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"Нафтогаз" знизив ціни на газ на серпень

Новини » Фінанси    31.07.2019 - 22:40
"Нафтогаз" знизив ціни на газ на серпень
Фото: платіжка за газ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Точна ціна для населення поки невідома, але вона буде мінімум на 5,5% нижче

НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на серпень на 7,2-7,5%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 4 640 - 5 204 грн/тис. куб. м (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

"Нафтогаз" поки не оприлюднив ціну на газ для населення в серпні, однак кінцева ціна газу для населення у серпні зменшиться мінімум на 5,5% порівняно з липнем і складе не більше 4 640 грн за 1 тис. куб. м без ПДВ і транспортування.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" знизила ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО в липні на 648 грн або на 11,7% до 4 905,67 грн за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Нова ціна розрахована у відповідності з постановою Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року.

Усього ж ціна на газ для населення за три місяці знизилася на 25% з 5 803 до 4 640 грн без ПДВ.

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