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Ціни на газ для населення будуть різними в кожній області

Новини » Економіка    14.05.2019 - 13:07
Ціни на газ для населення будуть різними в кожній області
Фото: колаж (РБК-Україна)

Ціна для споживачів залежить від тарифу на транспортування

Кінцева ціна природного газу для населення з 1 травня буде різною на всій території України. Про це йдеться в заяві Асоціації газового ринку України.

Як зазначили в асоціації, різниця обумовлена рішенням НКРЕКП щодо запровадження для АТ "Укртрансгаз" тарифу на транспортування газу, виходячи з замовленої потужності. До цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах, тому що для всіх областей діяв однаковий загальний тариф.

За інформацією Асоціації газового ринку України, "Нафтогаз" вже надіслав до облгазів проекти додаткових угод. Згідно с документами, оптова ціна газу за якою "Нафтогаз" здійснює продаж газу для потреб побутових споживачів, з 1 травня 2019 року становитиме 5 990,00 грн. за 1000 куб. м. При цьому кінцева вартість газу мала б становити 8 247,00 грн. за 1 тис. куб. м.

Однак, за інформацію Асоціації газового ринку України, у травні кінцева ціна газу платіжках коливатиметься від 7 737,65 до 8 432,93 грн за 1 тис. куб. м.

Крім того, додаткові угоди "Нафтогазу" також врегульовують питання оптової ціни для потреб побутових споживачів на червень 2019 року, яка становитиме 6 299,00 грн. за 1 тис. куб. м., а отже кінцева ціна газу мала б становити 8 627,01 грн. за 1 000 куб. м. Однак ціні будуть різними в кожній області.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" знизив ціни на газ для потреб населення на умовах ПСО на травень на 4%.

Як повідомляло РБК-Україна, 22 квітня Кабінет міністрів і НАК "Нафтогаз України" погодили зниження регульованої ціни на газ для населення і теплової генерації на травень

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