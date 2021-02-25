UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Цены на газ: "Нафтогаз" дал тепловикам отсрочку части платежей до осени

Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" предоставил предприятиям теплокоммунэнерго получить отсрочку на часть платежей за природный газ до 30 сентября 2021 года. Решение принято во исполнение Меморандума с местными властями.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как отметили в пресс-службе, отсрочка будет предоставляться на разницу между ценой, установленной в пределах спецобязанностей ПСО и ценой, которая учитывалась при формировании тарифа для тепловика (но не ниже предельной цены природного газа для бытовых потребителей).

Отсрочка дается для платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года.

Отметим, с 1 января цена "Нафтогаза" для тепловиков по ПСО составляет 8 797,74 гривен за 1 тысячу кубометров, а предельная цена для населения, установленная Кабмином, - 6 990 гривен.

Напомним, 9 февраля после переговоров между "Нафтогазом", органами государственной власти и Ассоциацией городов Украины был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергией и снабжения горячей водой.

Меморандум предусматривает замораживание тарифов на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

До 30 сентября 2021 года "Нафтогаз" предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. При этом необходимо найти источники для компенсации этой разницы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины тарифыНафтогаз УкраиныЦена на газ
Читайте также
Поставщики газа установили цены на март. Сколько будем платить
Антикризисный энергетический штаб утвердил план в сфере теплоснабжения
Прогноз погоды