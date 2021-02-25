Цены на газ: "Нафтогаз" дал тепловикам отсрочку части платежей до осени

Как отметили в пресс-службе, отсрочка будет предоставляться на разницу между ценой, установленной в пределах спецобязанностей ПСО и ценой, которая учитывалась при формировании тарифа для тепловика (но не ниже предельной цены природного газа для бытовых потребителей).

Отсрочка дается для платежей за газ, использованный в январе-апреле 2021 года.

Отметим, с 1 января цена "Нафтогаза" для тепловиков по ПСО составляет 8 797,74 гривен за 1 тысячу кубометров, а предельная цена для населения, установленная Кабмином, - 6 990 гривен.