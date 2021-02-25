Ціни на газ: "Нафтогаз" дав тепловикам відстрочку частини платежів до осені

НАК "Нафтогаз України" надав підприємствам теплокомуненерго отримати відстрочку на частину платежів за природний газ до 30 вересня 2021 року. Рішення прийнято на виконання Меморандуму з місцевою владою.
Про це повідомляє прес-служба НАК.
Як відзначили в прес-службі, відстрочка буде надаватися на різницю між ціною, встановленою в межах спецобов'язків ПСО і ціною, яка враховувалася при формуванні тарифу для тепловика (але не нижче граничної ціни природного газу для побутових споживачів).
Відстрочка дається для платежів за газ, спожитий у січні-квітні 2021 року.
Зазначимо, з 1 січня ціна "Нафтогазу" для тепловиків за ПСО становить 8 797,74 гривень за 1 тисячу кубометрів, а гранична ціна для населення, встановлена Кабміном, - 6 990 гривень.
Нагадаємо, 9 лютого після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.
Меморандум передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.
До 30 вересня 2021 року "Нафтогаз" надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою і граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф. При цьому необхідно знайти джерела для компенсації цієї різниці.