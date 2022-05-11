Цены на газ в Европе выросли после прекращения транзита по оккупированной территории Украины

Напомним, Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) заявил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через захваченную русскими войсками ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Компания сообщила о наступлении форс-мажорных обстоятельств.

В то же время для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки соединения "Сохрановка" на физическую точку соединения "Суджа", которая находится на контролируемой Украиной территории.

Однако в российском "Газпроме" отказались перенести транзит на газораспределительную станцию "Суджа", заявив, что технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы. При этом ранее "Газпром" уже перенаправлял потоки на эту точку в связи с ремонтом трубопроводов.