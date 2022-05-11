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Ціни на газ у Європі зросли після припинення транзиту окупованою територією України

Фото: Газ у Європі подорожчав після припинення транзиту окупованої території України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біржова ціна на газ в Європі 11 травня зросла після припинення транзиту російського газу по окупованій території України. Вартість травневого ф'ючерсу на TTF зросла на 4% до 1120 доларів 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Нагадаємо, Оператор ГТС України (ОГТСУ) заявив, що з 11 травня припиняє транзит газу до Європи через захоплену російськими військами ГВС "Сохранівка" в Луганській області. Компанія повідомила про настання форс-мажорних обставин.

Водночас для виконання транзитних зобов'язань перед європейськими партнерами в повному обсязі і згідно з умовами договору можливе тимчасове перенесення недоступних потужностей з фізичної точки з'єднання "Сохранівка" на фізичну точку з'єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території.

Однак у російському "Газпромі" відмовилися перенести транзит на газорозподільну станцію "Суджа", заявивши, що технологічно неможливо зробити виходячи з російської потокової схеми. При цьому раніше "Газпром" вже перенаправляв потоки на цю точку у зв'язку з ремонтом трубопроводів.

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Ціна на газ