Цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов

Газ дорожает в связи с наступлением в Европе сильных холодов, а также из-за действий "Газпрома".

В среднем декабрьская температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже, чем в прошлом году.

"Газпром" отказался заказывать на вторник транзит по "Ямала-Европа", в связи с чем трубопровод остановился и перешел в реверсный режим - с запада на восток.

Кроме того, "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину на январь 2021 года и заказал всего 21,6% мощностей по газопроводу "Ямал - Европа" через Польшу.