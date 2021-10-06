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Цена газа в Европе достигла рекордных 1900 долларов

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Украина, Среда 06 октября 2021 11:57
Цена газа в Европе достигла рекордных 1900 долларов Фото: цена газа в Европе 6 октября превысила 1900 долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 6 октября превысила 1900 долларов за тысячу кубометров. Стоимость ноябрьского фьючерса на бирже ICE Futures поднялась до 161,5 евро за МВт·ч и обновила очередной рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи.

На прошлой неделе стоимость газа впервые в истории превысила уровень 1000 долларов тысячу кубометров.

Напомним, Украина 4 октября начала отбор газа из ПХГ. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на утро 6 октября 2021 года составил 18,876 млрд кубометров.

Отметим, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на 29 сентября остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом - 20,5 млрд куб. м газа.

По расчетам российского монополиста "Газпрома", при сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа. Таким образом, останутся не восполненными 28% или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.

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