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Ціни на газ в Європі вперше перевищили 2000 доларів

Автор: Олександр Білоус

Біржова ціна на газ в Європі 21 грудня вперше перевищила позначку 2000 доларів за тисячу кубометрів. Вартість січневого ф'ючерсу на TTF зросла на 16% і досягла 171,5 євро за МВт/год - близько 2004 доларів 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Газ дорожчає у зв'язку з настанням в Європі сильних холодів, а також через дії "Газпрому".

В середньому груднева температура повітря очікується на 2 градуси нижче, ніж минулого року.

"Газпром" відмовився замовляти на вівторок транзит по "Ямала - Європа", у зв'язку з чим трубопровід зупинився і перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

Крім того, "Газпром" не забронював додаткові потужності з транзиту природного газу через Україну на січень 2021 року і замовив всього 21,6% потужностей по газопроводу "Ямал - Європа" через Польщу.

Нагадаємо, попередній історичний рекорд біржові ціни на газ в Європі встановили 6 жовтня, коли тисячу кубометрів продавали більш ніж за 1900 доларів.

Національний банк України очікує стрімкого зниження цін на газ після закінчення опалювального сезону в Європі навесні 2022 року. У той же час середня ціна за рік буде досить високою - 460 доларів за тисячу кубометрів.

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Ціна на газ