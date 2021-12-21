Ціни на газ в Європі вперше перевищили 2000 доларів

Газ дорожчає у зв'язку з настанням в Європі сильних холодів, а також через дії "Газпрому".

В середньому груднева температура повітря очікується на 2 градуси нижче, ніж минулого року.

"Газпром" відмовився замовляти на вівторок транзит по "Ямала - Європа", у зв'язку з чим трубопровід зупинився і перейшов в реверсний режим - із заходу на схід.

Крім того, "Газпром" не забронював додаткові потужності з транзиту природного газу через Україну на січень 2021 року і замовив всього 21,6% потужностей по газопроводу "Ямал - Європа" через Польщу.