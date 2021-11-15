Цены на газ в Европе растут после отказа "Газпрома" от дополнительного транзита через Украину
Цены на газ в Европе растут после отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на декабрь 2021 года. Стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 6,4% до 80,50 евро за МВт·ч, то есть 953 долларов за тысячу кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на бирже ICE Futures.
Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на декабрь 2021 года. Российский газовый монополист также не бронировал транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.
Напомним, на прошлой неделе "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину. На сегодня по украинской газотранспортной системе прокачивается 109 млн кубометров газа в сутки.
Год назад "Газпром" прокачивал 178,4 млн кубометров газа в день, в 2019 году - 277,3 млн кубометров.