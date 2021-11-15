Цены на газ в Европе растут после отказа "Газпрома" от дополнительного транзита через Украину

Цены на газ в Европе растут после отказа российского "Газпрома" бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на декабрь 2021 года. Стоимость декабрьского фьючерса на TTF выросла на 6,4% до 80,50 евро за МВт·ч, то есть 953 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на бирже ICE Futures .

Ранее "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на декабрь 2021 года. Российский газовый монополист также не бронировал транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.

Напомним, на прошлой неделе "Газпром" вернулся к контрактным суточным объемам транзита газа через Украину. На сегодня по украинской газотранспортной системе прокачивается 109 млн кубометров газа в сутки.

Год назад "Газпром" прокачивал 178,4 млн кубометров газа в день, в 2019 году - 277,3 млн кубометров.