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Цены на газ в Европе превысили рекордный уровень в 670 долларов

Автор: Александр Белоус

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 8 сентября превысила 670 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures обновила очередной рекорд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные биржи.

Отметим, по данным Gas Infrastructure Europe, запасы газа в европейских подземных хранилищах на конец августа находились на минимальном за многие годы уровне.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.

Напомним, стоимость импортного природного газа в Украине в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс. кубометров.

Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7%, по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%.

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Цена на газ