Цены на газ в Европе поднялись до рекордных 3000 долларов

Цена газа в Европе в понедельник, 7 марта, выросла до 3000 долларов за тысячу кубометров. Газ дорожает, поскольку США и ЕС обсуждают возможности эмбарго на российские энергоносители.

Напомним, цены на нефть выросли более чем на 9% в понедельник, 7 марта, достигнув самого высокого уровня с 2008 года. В первые несколько минут торгов в понедельник оба эталона подскочили до самого высокого уровня с июля 2008 года: Brent - 139,13 доллара, а WTI - 130,50 доллара.

Как сообщало РБК-Украина, эскалация войны России в Украине привела к резкому росту цен на сырьевые товары и энергоносители. Кроме того, война ударила по единой европейской валюте и ее фондовым рынкам.