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Ціни на газ в Європі піднялися до рекордних 3000 доларів

Автор: Олександр Білоус

Ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до 3000 доларів за тисячу кубометрів. Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE.

Нагадавши, ціни на нафту зросли більш ніж на 9% у понеділок, 7 березня, досягнувши найвищого рівня з 2008 року. У перші кілька хвилин торгів у понеділок обидва еталони підскочили до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent - 139,13 долара, а WTI - 130,50 долара.

Як повідомляло РБК-Україна, ескалація війни Росії в Україні призвела до різкого зростання цін на сировинні товари та енергоносії. Крім того, війна вдарила по єдиній європейській валюті та її фондовим ринкам.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Ціна на газ