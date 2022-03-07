Ціни на газ в Європі піднялися до рекордних 3000 доларів

Ціна газу в Європі в понеділок, 7 березня, зросла до 3000 доларів за тисячу кубометрів. Газ дорожчає, оскільки США і ЄС обговорюють можливості ембарго на російські енергоносії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Лондонській біржі ICE .

Нагадавши, ціни на нафту зросли більш ніж на 9% у понеділок, 7 березня, досягнувши найвищого рівня з 2008 року. У перші кілька хвилин торгів у понеділок обидва еталони підскочили до найвищого рівня з липня 2008 року: Brent - 139,13 долара, а WTI - 130,50 долара.

Як повідомляло РБК-Україна, ескалація війни Росії в Україні призвела до різкого зростання цін на сировинні товари та енергоносії. Крім того, війна вдарила по єдиній європейській валюті та її фондовим ринкам.