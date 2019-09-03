Цены на газ в Европе достигли 10-летнего минимума, - Bloomberg

Цены на газ в на европейском рынке достигли 10-летнего минимума на фоне переизбытка запасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

Сообщается, что по состоянию на конец августа поставки газа в Европу продолжили превышать спрос. Так, запасы в северо-западной Европе, Италии и Австрии составили 62,3 млрд кубометров, или 94%.

Также сообщается, что в Нидерландах цены на газ пытаются восстановиться после летнего падения ниже 10 евро за мегаватт-час. В то же время опрошенные эксперты полагают, что цены осенью могут упасть еще минимум на 20%.

По данным Bloomberg, остановить падение цен на газ в Европе может сокращение поставок из России и Норвегии. Однако, по словам замдиректора корпорации "Газпром" Михаила Мальгина, российская сторона вряд ли сократит поставки.

"Когда у нас есть возможность, мы делаем дополнительные продажи. Сама по себе доля рынка - это не наша цель, а следствие наших действий", - уточнил он.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей в сентябре. В частности, цены на газ составят 4 640,00 - 5 204,00 гривен за тысячу кубометров.

Ранее также стало известно, что "Нафтогаз" запускает продажу газа населению по "летним" ценам. Украинцы смогут заранее приобрести необходимый объем газа по фиксированной цене, а использовать его - зимой. Предложение будет действовать до 25 сентября, приобрести газ можно в объеме до 25 тыс. кубометров на одну семью.