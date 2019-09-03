Ціни на газ в Європі досягли 10-річного мінімуму, - Bloomberg

Ціни на газ на європейському ринку досягли 10-річного мінімуму на тлі надлишку запасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg.

Повідомляється, що станом на кінець серпня поставки газу в Європу продовжили перевищувати попит. Так, запаси в північно-західній Європі, Італії та Австрії склали 62,3 млрд кубометрів, або 94%.

Також повідомляється, що в Нідерландах ціни на газ намагаються відновитися після літнього падіння нижче 10 євро за мегават-годину. У той же час опитані експерти вважають, що восени ціни можуть впасти ще мінімум на 20%.

За даними Bloomberg, зупинити падіння цін на газ в Європі може скорочення поставок з Росії та Норвегії. Однак, за словами заступника директора корпорації "Газпром" Михайла Мальгіна, російська сторона навряд чи скоротить поставки.

"Коли у нас є можливість, ми робимо додаткові продажі. Сама по собі частка ринку - це не наша мета, а наслідок наших дій", - уточнив він.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" оприлюднив цінові пропозиції на природний газ для промислових споживачів у вересні. Зокрема, ціни на газ складуть 4 640,00 - 5 204,00 гривень за тисячу кубометрів.

Раніше також стало відомо, що "Нафтогаз" запускає продаж газу населенню за "літніми" цінами. Українці зможуть заздалегідь придбати необхідний обсяг газу за фіксованою ціною, а використати його - взимку. Пропозиція буде діяти до 25 вересня, газ можна придбати в обсязі до 25 тис. кубометрів на одну сім'ю.