Цены на газ в Европе уже в 3 раза выше, чем в Украине

Цены на газ в Европе превысили 3000 долларов за тыс. куб. м. На торгах днем цена достигла $3024 за тысячу кубометров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures в понедельник днем.
С начала августа средняя цена на TTF составила $2237.
Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.
В Украине 10 августа Министерство экономического развития сообщило, что цена реализации газа в Украине наоборот снизилась и в июле составила $1004,44 за 1 тыс. куб. м (31 тыс. 991,51 грн).
Фактически, цены на газ в ЕС сейчас почти в 3 раза превышают уровень цен на украинском рынке.