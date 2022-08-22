Цены на газ в Европе уже в 3 раза выше, чем в Украине

С начала августа средняя цена на TTF составила $2237.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.

В Украине 10 августа Министерство экономического развития сообщило, что цена реализации газа в Украине наоборот снизилась и в июле составила $1004,44 за 1 тыс. куб. м (31 тыс. 991,51 грн).

Фактически, цены на газ в ЕС сейчас почти в 3 раза превышают уровень цен на украинском рынке.