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Ціни на газ в Європі вже в 3 рази вище, ніж в Україні

Фото: ціни на газ в Європі вже в 3 рази вище, ніж в Україні (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Ціни на газ в Європі перевищили 3000 доларів за тис. куб. м. На торгах вдень ціна досягла $ 3024 за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вартість найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures в понеділок вдень.

З початку серпня середня ціна на TTF склала $ 2237.

Історичний максимум ціни на газ в Європі був зафіксований 7 березня 2022 року, коли за квітневий ф'ючерс в якийсь момент давали $3898.

В Україні 10 серпня Міністерство економічного розвитку повідомило, що ціна реалізації газу в Україні навпаки знизилася і в липні склала $1004,44 за 1 тис.куб. м (31 тис. 991,51 грн).

Фактично, ціни на газ в ЄС зараз майже в 3 рази перевищують рівень цін на українському ринку.

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