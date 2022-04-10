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Цены на электроэнергию не препятствие: Финляндия готова к новым санкциям против РФ

Фото: премьер-министр Финляндии Санна Марин (facebook.com.MarinSanna)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности своей страны ввести новые санкции против России. Она заявила, что рост цен на электричество не станет препятствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Yle.

"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить (Россию - ред.) прекратить эту войну. Мы должны быть готовы поступиться собственным комфортом ради этого", - цитирует издание заявление Марин.

Глава финского правительства добавила, что ее страна готова ввести новые санкции против России. По ее словам, рост цен на электроэнергию не станет препятствием.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон во время вчерашнего визита в Киев заявил о готовности усиливать санкции против России неделю за неделей.

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