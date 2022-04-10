Цены на электроэнергию не препятствие: Финляндия готова к новым санкциям против РФ

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о готовности своей страны ввести новые санкции против России. Она заявила, что рост цен на электричество не станет препятствием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Yle.
"Люди каждый день погибают в Украине, мы должны заставить (Россию - ред.) прекратить эту войну. Мы должны быть готовы поступиться собственным комфортом ради этого", - цитирует издание заявление Марин.
Глава финского правительства добавила, что ее страна готова ввести новые санкции против России. По ее словам, рост цен на электроэнергию не станет препятствием.
Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон во время вчерашнего визита в Киев заявил о готовности усиливать санкции против России неделю за неделей.
Война России против Украины идет 46-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!