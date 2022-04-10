Ціни на електроенергію не перешкода: Фінляндія готова до нових санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила про готовність своєї країни ввести нові санкції проти Росії. Вона заявила, що зростання цін на електрику не стане перешкодою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Yle.

"Люди щодня гинуть в Україні, ми повинні змусити (Росію - ред.) припинити цю війну. Ми повинні бути готові поступитися власним комфортом заради цього", - цитує видання заяву Марін. Глава фінського уряду додала, що її країна готова ввести нові санкції проти Росії. За її словами, зростання цін на електроенергію не стане перешкодою.