Цены на электроэнергию для предпринимателей в Киеве вырастут с 1 августа

Цены растут из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго"
Стоимость электроэнергии в Киеве для малых небытовых потребителей с 1 августа 2020 года вырастет в среднем на 6%. Цены на электроэнергию для населения останутся без изменений
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию поставщика электроэнергии YASNO (группа ДТЭК).
Как отмечается в сообщении, тариф для малых небытовых потребителей рассчитывается на основе 4 составляющих:
Счета с новыми суммами малые небытовые потребители получат уже в июле. Поставщик YASNO обновил на сайте цены на универсальные услуги для малых небытовых потребителей
Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.
Отметим, цена на электроэнергию для населения в последние годы практически не меняется.