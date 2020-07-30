Ціни на електроенергію для підприємців у Києві зростуть з 1 серпня

Ціни зростають через підвищення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго"
Вартість електроенергії у Києві для малих непобутових споживачів із 1 серпня 2020 року збільшиться в середньому на 6%. Ціни на електроенергію для населення залишаться без змін
Про це повідомляє прес-служба КДМА з посиланням на інформацію постачальника електроенергії YASNO (група ДТЕК).
Як зазначається в повідомленні, тариф для малих непобутових споживачів розраховується на основі 4 складових:
Рахунки з новими сумами малі непобутові споживачі отримають вже у липні. Постачальник YASNO оновив на сайті ціни на універсальні послуги для малих непобутових споживачів
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.
Нагадаємо, ціна на електроенергію для населення останніми роками практично не змінюється.