Цены на электроэнергию для предпринимателей в Киеве вырастут с 1 августа

Фото: счетчики (Виталий Носач, РБК-Украина)

Цены растут из-за повышения тарифа на передачу электроэнергии для "Укрэнерго"

Стоимость электроэнергии в Киеве для малых небытовых потребителей с 1 августа 2020 года вырастет в среднем на 6%. Цены на электроэнергию для населения останутся без изменений

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию поставщика электроэнергии YASNO (группа ДТЭК).

Как отмечается в сообщении, тариф для малых небытовых потребителей рассчитывается на основе 4 составляющих:

1) Тариф на распределение электроэнергии - утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения (ОСР), меняется с 1 августа.

2) Тариф на передачу электроэнергии - тариф ГП "Укрэнерго" вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт-ч, а не 155,4 грн/МВт-ч, как сейчас.

3) Прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии - остается без изменений.

4) Тариф на услуги поставщика универсальной услуги - остается без изменений.

Счета с новыми суммами малые небытовые потребители получат уже в июле. Поставщик YASNO обновил на сайте цены на универсальные услуги для малых небытовых потребителей

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 августа 2020 года увеличит тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%.

Отметим, цена на электроэнергию для населения в последние годы практически не меняется.