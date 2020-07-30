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Ціни на електроенергію для підприємців у Києві зростуть з 1 серпня

Київ, Четвер 30 липня 2020 14:26
Ціни на електроенергію для підприємців у Києві зростуть з 1 серпня
Фото: лічильники (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ціни зростають через підвищення тарифу на передачу електроенергії для "Укренерго"

Вартість електроенергії у Києві для малих непобутових споживачів із 1 серпня 2020 року збільшиться в середньому на 6%. Ціни на електроенергію для населення залишаться без змін

Про це повідомляє прес-служба КДМА з посиланням на інформацію постачальника електроенергії YASNO (група ДТЕК).

Як зазначається в повідомленні, тариф для малих непобутових споживачів розраховується на основі 4 складових:

  • 1) Тариф на розподіл електроенергії - затверджується окремо для кожного оператора системи розподілу (ОСР), змінюється з 1 серпня.
  • 2) Тариф на передачу електроенергії - тариф ДП "Укренерго" зросте на 54,6% і становитиме 240,23 грн/МВт-год, а не 155,4 грн/МВт-год, як зараз.
  • 3) Прогнозована середня закупівельна ціна електроенергії - залишається без змін.
  • 4) Тариф на послуги постачальника універсальної послуги - залишається без змін.

Рахунки з новими сумами малі непобутові споживачі отримають вже у липні. Постачальник YASNO оновив на сайті ціни на універсальні послуги для малих непобутових споживачів

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня 2020 року збільшить тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії на 54,6%.

Нагадаємо, ціна на електроенергію для населення останніми роками практично не змінюється.

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