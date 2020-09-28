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Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности

Киев, Понедельник 28 сентября 2020 12:46
Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности
Фото: счетчик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Цена электроэнергии для предприятий падает, для населения - стабильна

Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Этро на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей составила 1,90 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 14,3% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (2,22 грн).

При этом потребление домохозяйств составило 17,7 млрд кВт∙ч, промышленности - 32,1 млрд кВт∙ч.

Госстат назвал цены на электроэнергию для населения и промышленности

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. куб. м. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).

В то же время цена газа для бытовых потребителей была на 2,8% выше, чем для небытовых, в то время как ранее цены для населения были ниже, чем для промышленности.

Как сообщало РБК-Украина, во втором квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,9%.

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Новости Украины Экономика ЭлектроэнергияценыГосударственная служба статистики
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