Цены на бензин возобновили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 9 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,91 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,87 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,15 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,49 гривен за литр (+0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: