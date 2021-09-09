Ціни на бензин відновили зростання: скільки коштує паливо на АЗС

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 9 вересня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,91 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,87 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,15 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 17,49 гривень за літр (+0,01 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: