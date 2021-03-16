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Цены на бензин в Украине: сколько стоит топливо

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 16:39
Цены на бензин в Украине: сколько стоит топливо Фото: авто (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 16 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Бензин А-95 стоит 28,36 гривен за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,35 гривен за литр, на бензин А-95 - 28,36 гривен за литр, на дизельное топливо - 27,77 гривен за литр, на автогаз - 15,39 гривен за литр.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост цен на продукты и на топливо в начале 2021 года наблюдается по объективным причинам, но есть и монопольные сговоры. Как отметил Шмыгаль, правительство в ежедневном режиме анализирует данные о ценах на социальные товары, цены на продукты, которые растут больше всего.

Как сообщало РБК-Украина, в Украине активизируют деятельность межведомственных рабочих групп в областях с целью борьбы с нелегальным оборотом топлива. Эти группы проводят ежедневный мониторинг цен на горючее в каждом районе.

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Новости Украины Экономика бензин топливо цены на бензин
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