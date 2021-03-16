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Ціни на бензин в Україні: скільки коштує паливо

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 16:39
Ціни на бензин в Україні: скільки коштує паливо Фото: авто (УНІАН)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 16 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися. Бензин А-95 коштує 28,36 гривень за літр.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,35 гривень за літр, на бензин А-95 - 28,36 гривень за літр, на дизельне паливо - 27,77 гривень за літр, на автогаз - 15,39 гривень за літр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зростання цін на продукти і паливо на початку 2021 року спостерігається з об'єктивних причин, але є і монопольні змови. Як зазначив Шмигаль, уряд у щоденному режимі аналізує дані про ціни на соціальні товари, ціни на продукти, які ростуть найбільше.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні активізують діяльність міжвідомчих робочих груп у галузях з метою боротьби з нелегальним обігом палива. Ці групи проводять щоденний моніторинг цін на пальне в кожному районі.

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