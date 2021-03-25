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Цены на бензин в Украине прекратили рост после резкого скачка

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 15:24
Цены на бензин в Украине прекратили рост после резкого скачка Фото: автомобили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 25 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли незначительно. Автогаз не изменился в цене.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,03 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 29,04 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,82 гривен за литр (+0,00 гривен).

Цены на бензин в Украине прекратили рост после резкого скачка

Как сообщило РБК-Украина, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 19 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем значительно выросли. Бензин А-95 подорожал на 44 копейки.

Рост цен продолжился в начале текущей недели, однако цены повышались не столь значительно. В частности, 24 марта бензин А-95 подорожал всего на 1 копейку.

Отметим, цены на нефть в четверг, 25 марта, упали более чем на 1%, поскольку новые ограничения из-за коронавируса возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты.

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