Цены на нефть снижаются, несмотря на затор в Суэцком канале

Цены на нефть в четверг, 25 марта, упали более чем на 1%, поскольку новые ограничения из-за коронавируса возродили опасения по поводу спроса на нефтепродукты. В это время буксиры изо всех сил пытались переместить застрявший контейнеровоз, блокирующий нефтяные танкеры в Суэцком канале.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1.24% до 63,61 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени после скачка на 6% за ночь. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 1.54% до 60,24 долларов за баррель после роста на 5,9% за ночь.

Цены, которые упали в начале недели из-за опасений по поводу более жестких локдаунов в Европе и задержек с вакцинами, резко выросли в среду на новостях о посадке на мель контейнеровоза в Суэцком канале, потенциально блокирующего 10 танкеров, перевозящих 13 млн баррелей нефти.

Десятки кораблей находились в пяти зонах ожидания для прохождения через канал протяженностью почти 200 км, и все больше судов приближались к этому району.

"Чем дольше длится этот сбой, тем больше вероятность того, что нефтепереработчики и покупатели будут вынуждены обращаться к спотовому рынку, чтобы обеспечить поставки из других источников", - заявили в ING Economics, добавив, что судоходные компании столкнулись с решением о том, следует ли идти через мыс Доброй надежды, что вызовет задержки.

Однако аналитики считают, что такие благоприятные факторы, вероятно, будут омрачены растущей обеспокоенностью по поводу глобального спроса.

"Эти факторы не отменяют вопросов, касающихся спроса, которые задавались ранее на этой неделе", - сказал аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank Вивек Дхар.

"И хотя основное внимание уделялось Европе, у нас также наблюдается рост числа случаев COVID-19 в таких странах, как Индия и Бразилия, развивающихся странах, которые действительно имеют решающее значение для устойчивого роста спроса на нефть", - добавил он.

В среду Индия сообщила о своем самом высоком дневном количестве новых инфекций и смертей и заявила, что был обнаружен новый "двойной мутантный" вариант коронавируса.