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Цены на бензин в Украине замедлили рост

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 14:02
Цены на бензин в Украине замедлили рост Фото: авто (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 24 марта 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Автогаз подорожал на 1 копейку

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин в Украине замедлили рост

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 28,02 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,04 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,27 гривен за литр(+0,00 гривен), на автогаз - 15,82 гривен за литр (+0,01 гривен).

Цены на бензин в Украине замедлили рост

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть в среду, 24 марта, выросли более чем на 2% после того, как судно село на мель в Суэцком канале, что вызвало опасения по поводу предложения. Однако опасения медленного восстановления спроса из-за локдаунов в Европе ограничили рост.

Как писало РБК-Украина, подъем цен на нефть в мире за последние месяцы привел к подорожанию бензина в сетях АЗС в Украине. Участники рынка, опрошенные РБК-Украина, единогласно уверяют, что подорожание топлива на заправках напрямую связано с ростом стоимости нефти. Снижение стоимости нефти, а также укрепление курса гривны к доллару может вызвать обратную тенденцию.

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