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Ціни на бензин в Україні припинили зростання після різкого стрибка

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 15:24
Ціни на бензин в Україні припинили зростання після різкого стрибка Фото: автомобілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 25 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем виросли незначно. Автогаз не змінився в ціні.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 28,03 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 29,04 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,26 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 15,82 гривень за літр (+0,00 гривень).

Ціни на бензин в Україні припинили зростання після різкого стрибка

Як повідомило РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 19 березня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем значно зросли. Бензин А-95 подорожчав на 44 копійки.

Зростання цін продовжилося на початку поточного тижня, проте ціни підвищувалися не настільки значно. Зокрема, 24 березня бензин А-95 подорожчав всього на 1 копійку.

Зазначимо, ціни на нафту у четвер, 25 березня, впали більш ніж на 1%, оскільки нові обмеження через коронавірус відродили побоювання з приводу попиту на нафтопродукти.

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