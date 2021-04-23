Цены на бензин стабильны, дизтопливо и автогаз дорожают на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 23 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо и автогаз подорожали.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,77 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,64 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,24 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,80 гривен за литр (+0,01 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, Министерство экономики Украины не ожидает существенных колебаний цен на топливо. По данным министерства, стоимость стабилизировалась в последние недели.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.