Цены на бензин стабильны на АЗС, автогаз продолжает дорожать

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 30 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем стабильны. Автогаз подорожал на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,29 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 30,23 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,43 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 16,86 гривен за литр (+0,03 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: