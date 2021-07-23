АЗС должны снизить цены на бензин и ДТ: обнародована новая максимальная цена
Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 21 июля предоставила НАК "Нафтогаз Украины".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики.
Расчетные цены для бензина снижены с 26,87 гривен до 26,64 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,60 гривен до 22,25 гривен за литр.
Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.
Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.
Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.