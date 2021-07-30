Ціни на бензин стабільні на АЗС, автогаз продовжує дорожчати

Фото: автогаз подорожчав ще на 3 копійки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 30 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем стабільні. Автогаз подорожчав на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,29 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 30,23 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 28,43 гривень за літр (+0,01 гривень), на автогаз - 16,86 гривень за літр (+0,03 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: