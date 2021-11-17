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Цены на бензин стабилизировались, автогаз дорожает на АЗС

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Украина, Среда 17 ноября 2021 11:01
Цены на бензин стабилизировались, автогаз дорожает на АЗС Фото: цены на бензин на АЗС стабилизировались (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин в Украине 17 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо подешевело, автогаз подорожал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,86 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,76 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,52 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 18,81 гривен за литр (+0,04 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин стабилизировались, автогаз дорожает на АЗС

Напомним, с мая 2021 года в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 12 ноября.

Расчетные цены для бензина снижены на 22 копейки с 28,40 гривен до 28,18 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 35 копеек с 24,90 гривен до 24,55 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,18 гривен за литр, дизельного топлива - 31,55 гривен за литр.

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Цены на бензин
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