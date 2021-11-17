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Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає на АЗС

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Україна, Середа 17 листопада 2021 11:01
Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає на АЗС Фото: ціни на бензин на АЗС стабілізувалися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин в Україні 17 листопада 2021 року порівняно з попереднім торговим днем не змінилися. Дизельне паливо подешевшало, автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 30,86 гривень за літр (0,00 гривень), на бензин А-95 - 31,76 гривень за літр (0,00 гривень), на дизельне паливо - 30,52 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 18,81 гривень за літр (+0,04 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин стабілізувалися, автогаз дорожчає на АЗС

Нагадаємо, з травня 2021 року в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 12 листопада.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 22 копійки з 28,40 гривень до 28,18 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 35 копійок з 24,90 гривень до 24,55 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,18 гривень за літр, дизельного палива - 31,55 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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