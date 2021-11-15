Бензин подешевеет на АЗС: обнародована новая предельная цена

Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 12 ноября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина снижены на 22 копейки с 28,40 гривен до 28,18 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 35 копеек с 24,90 гривен до 24,55 гривен за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,18 гривен за литр, дизельного топлива - 31,55 гривен за литр.