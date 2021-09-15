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Цены на бензин резко выросли после публикации новой предельной стоимости

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Украина, Среда 15 сентября 2021 15:15
Цены на бензин резко выросли после публикации новой предельной стоимости Фото: цены на бензин резко выросли (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на бензин резко выросли после публикации новой предельной стоимости

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 29,24 гривен за литр (+0,33 гривен), на бензин А-95 - 30,12 гривен за литр (+0,25 гривен), на дизельное топливо - 28,38 гривен за литр (+0,23 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин резко выросли после публикации новой предельной стоимости

Напомним, с 15 мая в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 13 сентября. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,61 гривен за литр, дизельного топлива - 29,32 гривен за литр.

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Цены на бензин
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