Цены на бензин резко выросли после публикации новой предельной стоимости

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 15 сентября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляет 29,24 гривен за литр (+0,33 гривен), на бензин А-95 - 30,12 гривен за литр (+0,25 гривен), на дизельное топливо - 28,38 гривен за литр (+0,23 гривен), на автогаз - 17,48 гривен за литр (-0,01 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: