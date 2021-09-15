Ціни на бензин різко зросли після публікації нової граничної вартості

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 15 вересня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем різко зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становить 29,24 гривень за літр (+0,33 гривень), на бензин А-95 - 30,12 гривень за літр (+0,25 гривень), на дизельне паливо - 28,38 гривень за літр (+0,23 гривень), на автогаз - 17,48 гривень за літр (-0,01 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: