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Бензин и дизтопливо могут подорожать на 65 копеек: обнародована новая предельная цена

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Украина, Среда 15 сентября 2021 10:16
Бензин и дизтопливо могут подорожать на 65 копеек: обнародована новая предельная цена Фото: Цены на бензин могут вырасти на 65 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 13 сентября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики.

Расчетные цены для бензина повышены на 67 копеек с 25,94 гривен до 26,61 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 63 копейки с 21,69 гривен до 22,32 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,61 гривен за литр, дизельного топлива - 29,32 гривен за литр.

Напомним, правительство с 15 мая регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Правительственным постановлением установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Министерству экономики трижды в месяц.

Как правило, после повышения расчетной стоимости сети АЗС поднимают свои розничные цены.

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Цены на бензин
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