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Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 13:49
Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин на АЗС продолжают расти (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 27 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,77 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 28,64 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,25 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 15,81 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Цены на бензин растут: сколько стоит топливо на АЗС

Как сообщало РБК-Украина, в связи с подорожанием энергоносителей в январе-марте 2021 года импорт топливно-энергетических товаров в Украину вырос на 12% до 2,627 млрд долларов.

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.

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