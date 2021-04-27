ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ціни на бензин зростають: скільки коштує паливо на АЗС

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 13:49
Ціни на бензин зростають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин на АЗС продовжують зростати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібний ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 27 квітня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,77 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,64 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,25 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 15,81 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Ціни на бензин зростають: скільки коштує паливо на АЗС

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв у січні-березні 2021 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну зріс на 12% до 2,627 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка бензин цены на бензин
NEWS
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
Зеленський у Херсоні проведе безпекову нараду. Обговорять ситуацію біля кордонів України
DAILY
Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Нова "холодна війна". Чого чекати від конфлікту Росії і Заходу