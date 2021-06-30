Цены на бензин и растут, автогаз дешевеет

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 30 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подешевел на 1 копейку.

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,75 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 29,74 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо - 28,21 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 15,36 гривен за литр (-0,01 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, с 15 мая в Украине действует государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина определена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Минэкономики 23 июня обнародовало последние расчеты цены. С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,84 гривен за литр, дизельного топлива - 29,23 гривен за литр.